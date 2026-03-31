حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، معرض الفن التشكيلي الخاص بالفنان أحمد فريد احتفالا بأجدد معروضاته.

وكان من أبرز الحضور الفنانة لقاء الخميسي وزوجها حارس منتخب مصر السابق محمد عبد المنصف، الفنانة داليا البحيري، الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان ميدو عادل وحرصوا على الاحتفال بالفنان أحمد فريد والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.

ونشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة تجمعها بزوجها محمد عبد المنصف والفنان أحمد فريد من داخل المعرض عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "ليلة أمس كانت ليلة مليئة بالدفء والأجواء الإيجابية، واستمتعنا بكل قطعة فن، استمر أنت ملهم".

لقاء الخميسي تشارك في دراما رمضان 2026

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي بمسلسل "درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، غادة طلعت، ومن تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

كما شاركت بمسلسل "روج أسود" بطولة: رانيا يوسف، داليا مصطفى، أحمد جمال سعيد، غادة طلعت، كريم العمري، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



