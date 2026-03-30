أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، دعمه الكامل والمطلق، بصفته وبشخصه، لكافة قرارات الدولة المصرية، متقدما بخالص الدعاء بأن يعبر الوطن هذه الأزمة الراهنة المفروضة عليه بسلام.

نقيب الموسيقيين يتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء ووزير السياحة

وأوضح نقيب المهن الموسيقية في بيان صحفي، أنه سبق أن تقدم بمذكرة رسمية إلى معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومعالي وزير السياحة والآثار الدكتور شريف فتحي، تضمنت دوافع وطنية خالصة لوجه الله، أوضح من خلالها وجهة نظر متواضعة بشأن عدد من المحاور المهمة.

وأشار إلى أنه ناشد في مذكرته بضرورة الحفاظ على مكانة مصر السياحية الترفيهية، والتي تعد من أبرز السمات المحببة والمميزة للأشقاء العرب، مؤكدا أهمية استمرار صورة مصر كوجهة نابضة بالحياة، بسهرها ونيلها وفنونها التي تحظى بمحبة واسعة.

كما طالب في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها المجتمع العربي الشقيق، بأن يظل الوطن ملاذًا آمنًا للاستقرار السياحي والترفيهي الفني، بما ينعكس إيجابيا على جذب السياح العرب والأجانب، خاصة من محبي الأجواء الليلية التي تشتهر بها مصر.

مصطفى كامل: الأماكن السياحية الترفيهية لا تعمل خلال فترات النهار

وأضاف، أن الأماكن السياحية الترفيهية لا تعمل خلال فترات النهار، بل تعتمد بشكل أساسي على النشاط الليلي، ولا تمثل عبئًا مؤثرًا على استهلاك الطاقة خلال ساعات اليوم.

وأعرب مصطفى كامل، عن خالص شكره وتقديره لقرار الحكومة باستثناء بعض المنشآت السياحية الترفيهية من قرارات الغلق، إلا أنه أشار إلى أن تطبيق القرار جاء متضمنا تفضيلًا لبعض المنشآت دون غيرها، حيث سُمح للبعض بالعمل وتحقيق الدخل، في حين حُرمت منشآت أخرى مماثلة ومجاورة من نفس الاستثناء، الأمر الذي أدى إلى حرمان العاملين بها، وخاصة الموسيقيين، من مصدر رزقهم الأساسي.

وأكد أن نقابة المهن الموسيقية تمثل قطاعا فنيا يعتمد عمله بشكل كامل على النشاط الليلي، ولا يوجد له بديل، مشددا على أن النقابة ستظل دائمًا وأبدا داعما قويا للقيادة السياسية وللحكومة في جميع الظروف، حتى عبور هذه المرحلة بإذن الله.

وأعرب نقيب المهن الموسيقية، عن أمله في أن تحظى وجهة نظره بعناية وثقة المسؤولين، داعيًا إلى إجراء مقارنة بين العائد المادي من العملة الصعبة الناتج عن النشاط السياحي الترفيهي العربي والأجنبي، وبين حجم استهلاك الطاقة في هذه المنشآت، والذي يقتصر في مجمله على إضاءات ليلية متواضعة لا تمثل استهلاكًا كبيرًا.

وشدد على أن العائدين المادي والمعنوي للنشاط السياحي الترفيهي يفوقان بكثير أثر إغلاق تلك المنشآت، مؤكدًا أن استمرار غلقها يؤدي إلى ظلامها وحرمان العاملين بها من فرص العمل.

كما ناشد بضرورة إعادة النظر في المطالب التي تتيح فرص العمل لآلاف الموسيقيين، باعتبارهم جزءًا من القوى الناعمة الفنية التي يقتصر عملها على فترات الليل، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على مصائر آلاف الأسر.

واختتم مصطفى كامل بيانه بتوجيه الشكر والتقدير لسعة صدر المسؤولين، والقيادة السياسية داعيا الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم، وأن يحفظ مصر وشعبها دائمًا وأبدًا.

أقرا ايضا

طرح البوستر الرسمي لفيلم "ابن مين فيهم"

أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري



