رحل عن عالمنا الملحن وفا حسين، صباح اليوم الخميس، بعد مشوار فني حافل تعاون فيه مع أبرز نجوم الأغنية.

وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الشاعر مدحت العدل، عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، عن وفاة الملحن الكبير وفا حسين، وقدمت تعازيها إلى أسرته وأصدقائه ومحبيه.

من هو الملحن الراحل وفا حسين؟

- اسمه بالكامل وفا حسين وفا.

- يُعد من أبرز عازفي الأكورديون.

- شارك بالعزف مع الفرقة الموسيقية بالإذاعة.

- كان الراحل من أعضاء "الفرقة الذهبية" بقيادة المايسترو صلاح عرام.

- اشتهر بتقديم ألحان شرقية عصرية، ويُعد من أبرز أعماله تلحين الأغنية الشهيرة "والله وعزاز علينا" للفنان الراحل عمر فتحي عام 1982.

- تعاون الملحن الراحل مع النجم عمرو دياب في أغنية بعنوان "حبينا"، والتي طُرحت في ألبوم "شوقنا".

- لحن أغاني "الصبر جميل" و"حبيبك الثاني" للمطرب محمد محيي، و "جراح" و"زي اللي بجد" للمطرب مصطفى قمر.

