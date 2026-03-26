وثقت الفنانة هيدي كرم رحلتها الأخيرة إلى إيطاليا من خلال مجموعة صور نشرتها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيدي في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية توب باللون البيج وبنطلون جينز.

ولاقت الصور إعجاب جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "قمر كالعادة"، "قمراية"، "تحفة"، "قمر النهار"، و"أجمل عيون".

آخر أعمال هيدي كرم السينمائية

تعرض هيدي كرم حاليًا فيلمها الجديد "فاميلي بيزنس"، والذي يتم عرضه ضمن أفلام موسم عيد الفطر المبارك.

تفاصيل فيلم "فاميلي بيزنس"

يُعد الفيلم عملًا سينمائيًا اجتماعيًا كوميديًا، يسلط الضوء على قضايا الأسرة المصرية في قالب خفيف وممتع، مع تقديم رؤية إنسانية قريبة من تفاصيل الحياة اليومية، ويجمع بين الكوميديا والمواقف الواقعية.

أبطال العمل

يشارك في بطولة الفيلم كل من محمد سعد، غادة عادل، تامر هجرس، هيدي كرم، دنيا سامي، نور إيهاب، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، سلوى محمد علي، وأسامة الهادي، بالإضافة إلى الفنانة الشابة توانا ابنة الفنانة رانيا منصور.

الفيلم من تأليف ورشة كتابة 3 Bros، وإخراج وائل إحسان.

