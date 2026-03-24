"خبر حزين".. حنان مطاوع تنعى المخرج أحمد عاطف

كتب : نوران أسامة

04:53 م 24/03/2026

حنان مطاوع

نعت الفنانة حنان مطاوع المخرج والناقد السينمائي أحمد عاطف، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 24 مارس.

وكتبت حنان عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "خبر حزين.. الله يرحمك يا أحمد ويجعل مثواك الجنة".

أعمال المخرج الراحل أحمد عاطف


وقدم الراحل عددًا من الأعمال الفنية، من بينها فيلم "الغابة" وفيلم "قبل الربيع"، كما تولى تأليف وإخراج مسلسل "ستات قادرة"، بطولة عبير صبري، ريهام سعيد، ونجلاء بدر.

آخر أعمال حنان مطاوع


وشاركت حنان مطاوع في السباق الرمضاني 2026 بمسلسل "الكينج"، من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد صلاح العزب، إلى جانب محمد إمام، عمرو عبد الجليل، انتصار، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، بسنت شوقي .

مشاركة حنان مطاوع في مسلسل المصيدة


كما شاركت حنان مطاوع في مسلسل "المصيدة" مع سلوى خطاب وخالد سليم، من تأليف مصطفى أبو سيف وإخراج يحيى حمزة.


اقرأ أيضًا:
بعد بيان مصر للطيران.. الجمهور يعلق على مشاهد السلم والتعبان الجريئة

أسماء جلال: استمتعت بالعمل مع طارق العريان في "السلم والثعبان" ومشهد المواجهة كان كارثي

عمرو دياب وشاكيرا آخرهم.. صواريخ حرب أمريكا وإيران تضرب خريطة الحفلات

