شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها مقطع فيديو أثناء أدائها التمارين الرياضية، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت نسرين الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "ورجعت للرياضة بعد انقطاع".

وظهرت داخل الجيم بإطلالة رياضية جريئة، ارتدت خلالها "كروب توب" باللونين الأسود والأبيض، مع بنطلون بنفس الألوان.

تعليقات الجمهور على الفيديو

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب كبير من جمهورها ومحبيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "رائع جدًا"، "منورة الدنيا كلها"، "بطل العالم في أي حاجة"، "جميلة في كل مكان وزمان"، "عاش".

مشاركة نسرين طافش في مسلسل "أنا وهو وهم"

وتشارك الفنانة نسرين طافش في بطولة مسلسل "أنا وهو وهم"، والذي كان من المقرر عرضه ضمن سباق دراما 2026، لكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت الذي حال دون استكمال التصوير.

فريق عمل مسلسل "أنا وهو وهم"

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، بينهم أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، كمال أبو رية، شيرين عزمي، ميمي جمال، ومادلين طبر.

والعمل من قصة وسيناريو وحوار نسرين طافش بمشاركة ورشة تأليف، ومن إخراج المخرج السوري زهير قنوع، وإنتاج شركة "بيليون".

