تواصل الفنانة يارا السكري تصدر قائمة "أفضل ممثلة صاعدة" في استفتاء موقع مصراوي للأفضل في دراما رمضان 2026.

احتلت يارا السكري المركز الأول بنسبة 21% عن مسلسل "علي كلاي"، بينما جاءت في المركز الثاني الفنانة فدوى عابد عن مسلسل "اتنين غيرنا" بنسبة 11%، واحتلت المركز الثالث الفنانة دنيا سامي عن مسلسل "فن الحرب" بنسبة 9%.

يارا السكري تحقق نجاحا كبيرا في "علي كلاي"

حققت الفنانة يارا السكري نجاحا كبيرا بشخصية "روح" ضمن أحداث مسلسل "علي كلاي"، وشهدت أحداث المسلسل العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، إلى جانب وقوعها في حب علي كلاي الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي.

وشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

يارا السكري تنتظر عرض فيلم "صقر وكناريا"

تشارك الفنانة يارا السكري الفنان شيكو والفنان محمد إمام بطولة فيلم "صقر وكناريا" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية، ويشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إنتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

