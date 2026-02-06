لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد عبدالمنصف (صور)

7 صور من عيد ميلاد إيمي سالم بحضور نجوم الفن

شاركت الفنانة إيمي سالم جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو عبر خاصية القصص القصيرة من حفل عيد ميلادها، والذي شهد احتفال الحضور وبينهم الفنانة لقاء الخميسي بعيد ميلاد محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي الزمالك سابقا.

وعلقت إيمي على الفيديو "عيد ميلاد سعيد أوسا"، وأعاد عبدالمنصف نشره عبر خاصية القصص القصيرة بنفس الموقع.

وظهرت إيمي في الفيديو بجوار عبدالمنصف وزوجته لقاء الخميسي يغنون أغنية عيد الميلاد قبل أن يقوم بإطفاء شمعة.

جدير بالذكر أن عيد ميلاد إيمي سالم، شهد تواجد عدد كبير من الفنانين، بينهم: داليا مصطفى، دنيا عبدالعزيز، إنجي وجدان، أحمد فريد.