رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "رأس الأفعى"

طرحت منصة "واتش أت"، البوستر الرسمي لمسلسل "رأس الأفعى" الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت "واتش أت"، البوستر، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "البوستر الرسمي لمسلسل رأس الأفعى يعرض في رمضان 2026".

يتناول المسلسل شخصية ياسين، الذي يُتهم بقتل والده ويصبح هاربًا من العدالة، ليبدأ رحلة البحث عن قاتل والده الحقيقي، في إطار مليء بالتشويق والإثارة.

المسلسل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف بيتر ميمي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم بينهم: أمير كرارة، شريف منير، ماجدة زكي، مراد مكرم، كارولين عزمي، أحمد غزي.