عمرو دياب يجتمع مع أبنائه في إعلان رمضاني لصالح احدى شركات المحمول

كتب : هاني صابر

03:05 م 06/02/2026

عمرو دياب وأولاده الأربعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة للنجم عمرو دياب بصحبة أبنائه "عبدالله وكنزي وجنا ونور".

وأشار محبيه وجمهوره إلى أن هذه الصورة لإعلان رمضاني للهضبة وأبنائه لصالح احدى شركات المحمول.

واعتاد عمرو دياب المشاركة في الموسم الرمضاني والظهور على الشاشات كل عام من خلال الإعلانات.

يذكر أن، آخر أعمال عمرو دياب، ألبوم"ابتدينا" ويضم 15 أغنية، يمزج فيها "الهضبة" بين الإيقاعات اللاتينية، والهاوس، والأفروبيتس، والبوب المصري، إلى جانب إيقاع المقسوم.

