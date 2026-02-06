إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ هدى المفتي والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

02:17 م 06/02/2026
خطفت الفنانة هدى المفتي، الأنظار إليها، بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة ما شاء الله، السكر، عسل وسكر وقمر وجميلة يا هدى، ما شاء الله، أكتر حد كيوت".

يُذكر أن الفنانة هدى المفتي تشارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "سوا سوا"، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، وعبد العزيز مخيون، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

