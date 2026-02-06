طه دسوقي ضيف آبلة فاهيتا في حلقة جديدة برنامج "ليلة فونطاستيك"

7 صور من عيد ميلاد إيمي سالم بحضور نجوم الفن

كتب- مروان الطيب:

تستقبل أبلة فاهيتا وابنتها كارلا، النجم الشاب طه دسوقي في حلقة مختلفة من البرنامج الذي يتم تقديمه بشراكة إنتاجية مع الهيئة العامة للترفيه.

وتُقدم أبلة فاهيتا وكارلا عدد من الفقرات المتنوعة مع الفنان طه دسوقي، وسط حضور جماهيري كبير.

وتشهد الحلقة الكثير من الأفكار الكوميدية الشيقة المُمتعة والغير تقليدية بالإضافة لبعض الأجواء الغنائية والاستعراضية المُتنوعة التي يشارك فيها الفنان طه دسوقي.

واحتفل الفنان طه دسوقي بعيد ميلاد زوجته، ونشر صورا تجمعهما عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.