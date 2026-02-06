إعلان

بـ"فستان قصير".. نادين نجيم تخضع لجلسة في عيد ميلادها والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

11:49 ص 06/02/2026 تعديل في 02:32 م
    نادين نسيب نجيم (4)
    نادين نسيب نجيم (5)
    نادين نسيب نجيم (3)
    نادين نسيب نجيم (2)
    نادين نسيب نجيم (6)
    نادين نسيب نجيم (7)
    نادين نسيب نجيم (8)

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نادين نجيم، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان قصير"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "احتفال ما قبل عيد الميلاد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "العمر كله، عيد ميلاد سعيد، الحلاوة والقمر، زي العسل، أحلى طلة".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم كان مسلسل "2024" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

نادين نسيب نجيم إطلالة نادين نسيب نجيم السوشيال ميديا إنستجرام نادين نسيب نجيم

