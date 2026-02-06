7 صور من عيد ميلاد إيمي سالم بحضور نجوم الفن

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نادين نجيم، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان قصير"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "احتفال ما قبل عيد الميلاد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "العمر كله، عيد ميلاد سعيد، الحلاوة والقمر، زي العسل، أحلى طلة".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم كان مسلسل "2024" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.