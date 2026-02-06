انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا في مسقط

(د ب أ)

انطلقت المرحلة الثانية من المفاوضات النووية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمريكا، ظهر اليوم الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط،بحسب وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات أجريت صباح اليوم حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قبل ظهر اليوم الجمعة، بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن آلية دفع المفاوضات الإيرانية-الأمريكية قدماً.

من جانبها، أكدت عمان اليوم الجمعة أنها توسطت في محادثات غير مباشرة بين أمريكا وإيران بشأن برنامج طهران النووي،بحسب منشور لوزارة الخارجية العمانية منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وقالت سلطنة عمان، إن وزير الخارجية بدر البوسعيدي التقى بشكل منفصل مع عراقجي، ثم مع المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في البيان العماني "ركزت المشاورات على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية من خلال التأكيد على أهمية هذه المفاوضات في ضوء تصميم الأطراف على ضمان نجاحهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين".

ولم يكن هناك أي تعليق فوري من الجانبين الإيراني والأمريكي.