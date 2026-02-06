إعلان

المرور: سحب 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب : علاء عمران

04:00 م 06/02/2026

حملات مرورية-ارشيفية

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 732 رخصة لعدم تركيب الملصق على مستوى الجمهورية.

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، والذى يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء ، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

