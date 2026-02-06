إعلان

رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "أولاد الراعي"

كتب : هاني صابر

03:26 م 06/02/2026

أولاد الراعي

طرحت منصة "واتش أت"، البوستر الرسمي لمسلسل"أولاد الراعي" الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت "واتش أت"، البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وحمل تعليق: "البوستر الرسمي لمسلسل أولاد الراعي يُعرض في رمضان 2026 على WATCHIT".

وظهر على البوستر الرسمي كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد ونرمين الفقي وأمل بوشوشة وإيهاب فهمي ومحمد عز.

تدور أحداث المسلسل حول أسرة قوية تنتمي لعائلة "الراعي" التي تمكنت من بناء إمبراطورية أعمال كبيرة، لكن وراء هذا النجاح توجد صراعات قوية داخل العائلة نفسها، ومع منافسين وأعداء خارجيين.

مسلسل "أولاد الراعي" بطولة ماجد المصري، أحمد عيد، نرمين الفقي، غادة طلعت، إيهاب فمهي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.

منصة واتش أت مسلسل أولاد الراعي رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 إنستجرام

