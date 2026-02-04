إعلان

"العوضي هيحب مين في مسلسل علي كلاي".. المؤلف محمود حمدان يكشف التفاصيل

كتب : معتز عباس

07:46 م 04/02/2026 تعديل في 09:16 م
كشف السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل علي كلاي، عن كواليس جديدة في العمل الدرامي المقرر عرضه في رمضان المقبل، وذلك خلال لقائه ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC، تقديم الإعلاميتين هبة الأباصيري ومها بهنسي.

وقال "حمدان إن أن الجانب الرومانسي خلال أحداث مسلسل علي كلاي سيكون من أكثر العناصر المحيرة للجمهور، لافتًا إلى أن أحمد العوضي سيعيش حالة حب غير محسومة، وستظل علامات الاستفهام موجودة حتى الحلقة الأخيرة.

وأضاف أن جمهور الفنان أحمد العوضي يحب دائمًا مشاركته لهم وأن يكون حاضرًا معهم ويشاركهم كواليس العمل وتفاصيله، وهو ما يزيد من حالة الحماس والارتباط بينهما.

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، انتصار، ريم سامي محمد ثروت وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

