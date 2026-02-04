إعلان

بعد طرح بوسترات أبطال "المداح : أسطورة النهاية".. حمادة هلال: "ربنا يستر"

كتب : معتز عباس

08:05 م 04/02/2026

الفنان حمادة هلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الفنان حمادة هلال على طرح قناة "ام بي سي مصر" البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "المداح : أسطورة النهاية".

وشارك حمادة هلال منشور قناة "ام بي سي مصر"، على حسابه وكتب: "‏ولسه ولسه ولسه ربنا يستر".

تفاعل المتابعين مع منشور حمادة هلال، وجاءت التعليقات، كالتالي: "شكلها ضرب نار، عودة الأموات، ربنا يعديها على خير يا صابر، مدد يا صابر، صابر هيحارب الأموات".

ويشارك في الجزء الجديد من مسلسل "المداح ٦- أسطورة النهاية" عدد من النجوم أبرزهم: أيمن عزب، علاء مرسي، عمرو عبدالعزيز.

وحققت الأجزاء الخمس من مسلسل المداح نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم: خالد الصاوي، غادة عادل، لوسي، خالد سرحان، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، حنان سليمان، غادة طلعت، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، صبحي خليل.

حمادة هلال على فيسبوك

اقرأ أيضا..

"صابر قدامه رحلة أخيرة".. طرح البوسترات المنفردة لـ مسلسل "المداح : أسطورة النهاية"

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة بالقرب من أحد شواطئ إيطاليا (صور)

حمادة هلال مسلسل المداح المداح 6 مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد
رياضة محلية

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

بيان لمحافظة القاهرة بشأن مائدة إفطار المطرية
أخبار مصر

بيان لمحافظة القاهرة بشأن مائدة إفطار المطرية
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية 4 - 2 (الشوط الثاني)
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية 4 - 2 (الشوط الثاني)
وفاة والد المطرب وليد عطار
زووم

وفاة والد المطرب وليد عطار
كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟
الموضة

كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان