علق الفنان حمادة هلال على طرح قناة "ام بي سي مصر" البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "المداح : أسطورة النهاية".

وشارك حمادة هلال منشور قناة "ام بي سي مصر"، على حسابه وكتب: "‏ولسه ولسه ولسه ربنا يستر".

تفاعل المتابعين مع منشور حمادة هلال، وجاءت التعليقات، كالتالي: "شكلها ضرب نار، عودة الأموات، ربنا يعديها على خير يا صابر، مدد يا صابر، صابر هيحارب الأموات".

ويشارك في الجزء الجديد من مسلسل "المداح ٦- أسطورة النهاية" عدد من النجوم أبرزهم: أيمن عزب، علاء مرسي، عمرو عبدالعزيز.

وحققت الأجزاء الخمس من مسلسل المداح نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم: خالد الصاوي، غادة عادل، لوسي، خالد سرحان، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، حنان سليمان، غادة طلعت، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، صبحي خليل.

