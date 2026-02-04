إعلان

الطقس غدًا الخميس.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة بأغلب الأنحاء

كتب : محمد أبو بكر

08:59 م 04/02/2026

حالة الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 5 يناير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ نهاراً، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبينت أن حالة الموج على البحر المتوسط تكون معتدلة بارتفاع يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، والبحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1 إلى 1.75 متر.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى لمختلف المناطق:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية: العظمى 24 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الأرصاد شبورة مائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيان لمحافظة القاهرة بشأن مائدة إفطار المطرية
أخبار مصر

بيان لمحافظة القاهرة بشأن مائدة إفطار المطرية
"صناعة تركية".. معلومات عن السيارة التي أهداها أردوغان إلى الرئيس السيسي
أخبار السيارات

"صناعة تركية".. معلومات عن السيارة التي أهداها أردوغان إلى الرئيس السيسي
الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
ملخص مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
رياضة محلية

ملخص مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
تحرك رسمي لشعبة المحمول لضبط الأسعار وحماية المستهلك من المغالاة
أخبار مصر

تحرك رسمي لشعبة المحمول لضبط الأسعار وحماية المستهلك من المغالاة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان