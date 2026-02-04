وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مروّع على صحراوي الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أسفر حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية المحاميد بمركز أرمنت غرب الأقصر، عن وفاة شاب وإصابة آخر، بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" بمركبة "توك توك".

تلقى غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، فتوجهت على الفور سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وأظهرت المعاينة الأولية وفاة شاب مجهول الهوية يبلغ نحو 27 عامًا، فيما أصيب المواطن أحمد محمد عباس، 41 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح متهتك في الساعد الأيسر.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى إيداع جثمان الشاب المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، لحين تحديد هويته واستكمال إجراءات الدفن.