روسيا تتنصل من اتفاقها النووي مع أمريكا.. وتهدد بـ"تدابير عسكرية حاسمة"

كتب : محمود الطوخي

09:23 م 04/02/2026

وزارة الخارجية الروسية

كتب- محمود الطوخي

قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إن أطراف معاهدة "ستارت" الروسية الأمريكية بشأن خفض وتقييد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لم تعد ملزمة بالتزامات الاتفاقية، مؤكدة تمتعها بـ"حرية مطلقة" في اختيار خطواتها اللاحقة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها تنطلق من فرضية أن أطراف المعاهدة الجديدة لم تعد ملزمة بأي إعلانات متماثلة أو أحكام أساسية في سياق الاتفاقية.

وأكدت روسيا، اعتزامها التصرف بـ"مسؤولية وحكمة"، وصياغة سياستها بشأن الأسلحة الاستراتيجية استنادا إلى تحليل دقيق للسياسة العسكرية الأمريكية والوضع الاستراتيجي العام.

وأشارت الإدارة الدبلوماسية الروسية إلى أنها لم تتلقَ بعد ردا رسميا من الولايات المتحدة على اقتراحها السابق بالالتزام بحدود المعاهدة، واصفة النهج الأمريكي تجاه مبادرتها بـ "الخاطئ والمؤسف".

وشددت الخارجية الروسية على أن موسكو لا تزال مستعدة لاتخاذ "تدابير عسكرية تقنية حاسمة" للتخفيف من حدة أي تهديدات إضافية قد تمس الأمن القومي الروسي.

وزارة الخارجية الروسية معاهدة ستارت الأسلحة الهجومية الاستراتيجية روسيا الولايات المتحدة

