بعد حديثها عن الطلاق.. 10 صور جمعت شريف سلامة وداليا مصطفى

ظهرت الفنانة داليا مصطفى في مقطع فيديو نشره السيناريست أيمن سليم عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وتحدثت خلاله عن صعوبة أحد المشاهد التي شاركت في تقديمها.

ووجه أيمن سلامة سؤال لداليا مصطفى قال فيه: "بعد ما دخلتي في شخصية ليلى، وشوفتي كل المعاناة بتاعت المطلقات، الست المطلقة في الحقيقة بتبقى نفس المعاناة بتاعت الشخصية دي ولا لأ، يعني قدرتي توصلي من خلال ليلى المشاعر اللي انتي عشتيها في الحقيقة ولا لأ؟".

وقالت داليا خلال الفيديو: "في مشهد عند الدكتور النفسي دعيت عليك دعاء بسبب المشهد، وكل اللي كانوا موجودين سقفولي، المشهد مكتوب حلو أوي ومش طبيعي".

وتابعت: "المسلسل فيه خمس قصص لخمس ستات، كل واحدة في حالة مختلفة، وأنا متأكدة إن الحالات دي موجودة بشكل مخيف وبكل تفاصيلها".

وفي هذا السياق، يعرض لكم "مصراوي" 10 صور جمعت الفنانة داليا مصطفى بطليقها الفنان شريف سلامة.

يُذكر أن الفنانين داليا مصطفى وشريف سلامة كانا قد أعلنا طلاقهما بعد زواج دام 21 عامًا.

وأنجبت داليا مصطفى من شريف سلامة طفلين، هما "سلمى" و"سليم".