خالد أبو بكر: تقارب "القاهرة وأنقرة" تجسيد حي لنجاح رؤية الرئيس السيسي

أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن المشهد السياسي الراهن، وما تضمنه من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للقاهرة، يعد تجسيداً حياً لنجاح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اتسمت بالصبر والتروي على مدار سنوات طويلة، موضحاً أن هذا النهج المصري كان حجر الزاوية في تحويل مسار العلاقات الثنائية بين البلدين إلى واقع إيجابي ملموس.

وقال أبو بكر، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن تلك اللحظة التاريخية التي يشهدها العالم الآن لم تأتِ بمحض الصدفة، بل كانت ثمرة لاستراتيجية مصرية صلبة تعاملت بحكمة مع كافة المتغيرات والمواقف المعقدة التي مرت بها المنطقة طيلة الأعوام الماضية.

وأوضح أن ما نلمسه اليوم من تطور في ملف العلاقات بين القاهرة وأنقرة هو برهان واضح على "العمل العقلي الرصين" الذي تتبعه القيادة السياسية المصرية في إدارة الملفات الاستراتيجية والاقتصادية، مؤكداً أن الصبر في قاموس السياسة المصرية لا يعني الانكفاء، بل هو أداة فاعلة ودبلوماسية هادئة لتحقيق المصالح العليا للدولة على المدى البعيد.

وأشار الإعلامي خالد أبو بكر إلى ضرورة قراءة هذا التحول باعتباره انتصاراً للفكر السياسي المصري، لافتاً إلى أن المشهد الحالي وما يحمله من توافق وتنسيق كان يُعد قبل سنوات قليلة أمراً بعيد المنال، وهو ما يؤكد أن الرؤية الثاقبة للقيادة المصرية استطاعت تذليل العقبات المستحيلة.

وشدد في ختام حديثه على أهمية توثيق هذه المرحلة كدرس في إدارة الأزمات الدولية، حيث أثبتت مصر قدرتها على فرض أجندتها الوطنية من خلال الثبات السياسي والقدرة على قراءة المستقبل بشكل دقيق.

