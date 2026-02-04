إعلان

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة بالقرب من أحد شواطئ إيطاليا (صور)

كتب : معتز عباس

07:07 م 04/02/2026
    الفنانة سارة سلامة (1)

كشفت الفنانة سارة سلامة عن أحدث ظهور لها من رحلتها في دولة إيطاليا خلال فصل الشتاء.

وظهرت سارة سلامة بإطلالة شتوية جريئة، مرتدية فستان قصير وبالطو شتوي طويل، حيث نشرت صورًا لها بجوار أحدى الشواطئ على موقع "انستجرام".

نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا قلبي"، "صور روعة"، "حلوة يا سارة"، "احلى واحدة في الدنيا"، "روعة يا نجمة النجوم".

آخر أعمال سارة سلامة

كانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التليفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

سارة سلامة إطلالة سارة سلامة انستجرام سارة سلامة

