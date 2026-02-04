مايان السيد تشارك متابعيها صورًا جديدة بإطلالات شتوية

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة بالقرب من أحد شواطئ إيطاليا (صور)

كشفت الفنانة مايان السيد عن أبرز إطلالتها التي نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وشاركت مايان متابعيها على انستجرام، مجموعة صور مختلفة في أكثر من مكان، ظهرت فيها مرتدية ملابس شتوية ثقيلة، وكتبت: "فبراير اللي فات من اسقع مكان في العالم".

نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا مايونة"، "اية العسل دا"، "احلى بنوتة"، "انتي القمر بين البنات".

وشاركت مايان السيد في فيلم "ولنا في الخيال حب"، الذي تدور أحدافه في إطار رومانسي عن أستاذ جامعي يعيش وحيدا حتى تدخل حياته طالبة، ثم يجد نفسه يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

فيلم "ولنا في الخيال حب" بطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وإخراج سارة رزيق.