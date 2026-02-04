أحمد موسى: تركيا تعتبر مصر بوابة ذهبية لعبور منتجاتها لإفريقيا

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على الزخم الكبير الذي صاحب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، مشيراً إلى أن الوفد المرافق له يعكس ثقلاً سياسياً واقتصادياً غير مسبوق، حيث ضمت الزيارة قوام الحكومة التركية بالكامل تقريباً، بالإضافة إلى 500 من رموز مجتمع الأعمال التركي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي المشترك.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن هذا التقارب يمثل "قمة الاستقرار" في المنطقة كونه يجمع بين أقوى جيشين إقليميين، لافتاً إلى أن التوقيع على حزمة واسعة من الاتفاقيات اليوم يمهد الطريق لشراكة استراتيجية عميقة تتجاوز الأطر التقليدية.

وأضاف أن آفاق التعاون المستقبلي ستشهد طفرة في قطاعات التصنيع، والسياحة العلاجية، والزراعة، مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأمن الغذائي من خلال تكامل الموارد بين البلدين، مؤكداً أن العلاقة تتجه نحو شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص في كلا الدولتين.

وأوضح أن الطموحات الاقتصادية المشتركة تستهدف رفع حجم التبادل التجاري من 9 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في الأمد القريب، مشيراً إلى أن أنقرة تنظر إلى القاهرة باعتبارها "البوابة الذهبية" للنفاذ بالمنتجات التركية إلى عمق القارة الأفريقية، فضلاً عن التنسيق للمشاركة في إعمار قطاع غزة.

وأشار أحمد موسى إلى التطور الكبير في الصناعات العسكرية التركية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً في نقل التكنولوجيا العسكرية والبنية التحتية وصناعة السيارات، مستشهداً بقيادة الرئيس السيسي للسيارة الكهربائية التركية التي أهداها له أردوغان كرمز للتقدم الصناعي، كما لفت إلى حضور رجل الأعمال محمد أبو العينين للمنتدى الذي شهد مباحثات موسعة حول التنقيب عن الغاز والمعادن وتطوير قطاعي الطيران والسياحة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزيارة لم تكن اقتصادية فحسب، بل شملت شقاً سياسياً وتنسيقاً رفيع المستوى يعيد رسم خريطة التوازنات في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يختصر نصف زمن الرحلة.. "النقل" تنشر تفاصيل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل