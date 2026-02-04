"فستان بأكتاف ضخمة".. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية

خطفت الفنانة دنيا سمير غانم الأنظار بإطلالة غير تقليدية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت دنيا صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أهم علاقة في حياتك هي أن تكون معك أنت".

ظهرت دنيا سمير غانم مرتدية فستان أسود لامع بأكتاف الضخمة، بإطلالة غير تقليدية، تفاعل معها المتابعين بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "فستان غريب"، "أول مرة نشوفك بالفستان"، "حلوة يا دودو"، "قمر برضة في أي فستان".

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تنافست على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "روكي الغلابة"، وهو من تأليف أحمد الجندي، ندى عزت، وكريم يوسف، وشاركها بطولة العمل محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، ومحمد رضوان، ومن إخراج أحمد الجندي.

اقرأ أيضا..

"صابر قدامه رحلة أخيرة".. طرح البوسترات المنفردة لـ مسلسل "المداح : أسطورة النهاية"

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة بالقرب من أحد شواطئ إيطاليا (صور)