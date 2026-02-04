إعلان

طرح البوستر الرسمي للمسلسل "اتنين غيرنا" بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني

كتب : معتز عباس

08:23 م 04/02/2026

مسلسل اتنين غيرنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرحت قناة "ON" البوستر الرسمي لمسلسل "اتنين غيرنا" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت قناة "أون" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" البوستر، وكتبت: "البوستر الرسمي لـ مسلسل اتنين غيرنا بطولة النجمة دينا الشربيني والنجم آسر ياسين .. فقط وحصرياً على شاشة ON".

وتصدر البوستر النجم آسر ياسين، والفنانة دينا الشربيني.

مسلسل "اتنين غيرنا"، من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ياسمينا العبد، وبسنت شوقي ، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي، ومن المقرر أنَّ يتمّ عرضه المسلسل على شاشة قنوات المتحدة ومنصة watch it.

بوستر مسلسل اتنين غيرنا

اقرأ أيضا..

بعد طرح بوسترات أبطال "المداح : أسطورة النهاية".. حمادة هلال: "ربنا يستر"

"العوضي هيحب مين في مسلسل علي كلاي".. المؤلف محمود حمدان يكشف التفاصيل

مسلسل اتنين غيرنا اتنين غيرنا بطولة آسر ياسين رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة
زووم

"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة
هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل
أخبار مصر

هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل
كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟
الموضة

كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟
الطقس غدًا الخميس.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة بأغلب الأنحاء
أخبار مصر

الطقس غدًا الخميس.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة بأغلب الأنحاء
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
شئون عربية و دولية

ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان