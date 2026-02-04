طرحت قناة "ON" البوستر الرسمي لمسلسل "اتنين غيرنا" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت قناة "أون" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" البوستر، وكتبت: "البوستر الرسمي لـ مسلسل اتنين غيرنا بطولة النجمة دينا الشربيني والنجم آسر ياسين .. فقط وحصرياً على شاشة ON".

وتصدر البوستر النجم آسر ياسين، والفنانة دينا الشربيني.

مسلسل "اتنين غيرنا"، من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ياسمينا العبد، وبسنت شوقي ، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي، ومن المقرر أنَّ يتمّ عرضه المسلسل على شاشة قنوات المتحدة ومنصة watch it.

