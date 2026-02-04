هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل

أكدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف شركات السكر عن توريد الكميات المخصصة لشركات التعبئة والموزعين، أو حدوث زيادات كبيرة في أسعار السكر، هو أمر غير صحيح على الإطلاق ولا يمت للواقع بصلة.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن العمل يسير بصورة منتظمة داخل جميع المصانع التابعة للشركة، مع استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أية معوقات، بما يضمن توافر سلعة السكر بالسوق المحلية بصورة طبيعية ومستقرة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن أسعار السكر لم تشهد أي زيادات خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر الطن “أرض المصنع” ما بين 22 ألف و23 ألف جنيه، وفقًا لآليات التسعير المعمول بها، دون إقرار أية زيادات جديدة.

وأضاف المهندس صلاح فتحي أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لزيادة أسعار السكر في الأسواق، في ظل توافر احتياطي استراتيجي كبير من السلعة على أرض مصر، فضلًا عن بدء موسم توريد محصول القصب، واستمرار عمليات الإنتاج من الموسم الجديد بصورة منتظمة، بما يضمن استدامة الإتاحة واستقرار السوق.

وأهابت شركة السكر والصناعات التكاملية بكافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم تداوله من معلومات، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تجنبًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة من شأنها التأثير على استقرار الأسواق.

