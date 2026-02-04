ضبط 116 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات المرورية والقضايا الاقتصادية، وتعزيز الانضباط والأمن في كافة الطرق والمحاور ومختلف القطاعات.

أسفرت الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط 116,274 مخالفة متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، مع فحص 1,409 سائقين، وأسفرت الفحوص عن إيجابية 59 حالة لتعاطي المواد المخدرة. وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 743 مخالفة متنوعة وفحص 112 سائقًا أسفر عن إيجابية 5 حالات لتعاطي المخدرات، إضافة إلى ضبط 8 محكوم عليهم وإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

كما كثّفت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمكافحة الجريمة والظواهر السلبية، وأسفرت عن ضبط 1,329 قضية متنوعة داخل محطات السكك الحديدية وقطارات مترو الأنفاق، و6,588 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، و487 قضية في مجال الضرائب والجمارك والتحري عن مديونيات لمصلحة الضرائب. وأكدت الوزارة استمرار الحملات لضمان الانضباط المروري والسيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الجريمة بكل حزم.