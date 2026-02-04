ضبط وحدات إسكان اجتماعى فى قويسنا مستغلة بشكل غير قانوني

شنت لجنة الضبطية القضائية بمديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية، اليوم الأربعاء، مرورًا مفاجئًا على وحدات الإسكان الاجتماعي بنواحي المحافظة، للتأكد من شغلها من قبل المستفيدين الأصليين.

وأسفر المرور عن ضبط عدد من الوحدات المخالفة، التي استغلت كمخازن أو في أغراض أخرى غير المخصصة لها، خاصة بمركز ومدينة قويسنا، مع تحرير محاضر رسمية للوحدات المخالفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على وصول الدعم لمستحقيه ضمن مشروع "توفير سكن لكل المصريين"، حيث وجه المهندس ماهر عبد المحسن وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية فريق الضبطية القضائية بتكثيف المرور على الوحدات السكنية بشكل دوري ومستمر لضمان الاستخدام السليم لها.