"تاتو وفستان أسود".. إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة (صور)

كتب : معتز عباس

07:43 م 03/02/2026
خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود طويل وتضع وشاحًا من الفرو على كتفيها، كما رسمت تاتو على ذراعها الأيمن.

حازت الصور على إعجاب المتابعين الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "القمر إيمان"، "الجمال يا إيمان"، "هلا بالقمر"، "الدلع كله".

مشاركة إيمان العاصي في قسمة العدل

وتشارك إيمان العاصي في مسلسل قسمة العدل، إلى جانب خالد كمال، رشدي الشامي، محمد جمعة، خالد أنور، عابد عناني، ألفت إمام، إيناس كامل، دعاء حكم، كريم العمري،علاء قوقة ودنيا ماهر. ومن المقرر عرض العمل في شهر يناير المقبل.

مسلسل "قسمة العدل"، يعرض قريبًا، و تدور أحداث المسلسل حول النزاع المحتدم بين 3 أشقاء على ثروة وأملاك والدهم الذي لا يزال على قيد الحياة. تتصاعد أطماع الأخوة، بينما تقف أختهم في وجههم.

