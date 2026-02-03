مصطفى شوقي ينشر صور لـ ياسر الطوبجي داخل المستشفى

بعد حديثها الأخير عن اهتمام المرأة بنفسها.. 20 صورة لإطلالات أنيقة لـ غادة

طمأن الفنان مصطفى شوقي الجمهور على الحالة الصحية للفنان ياسر الطوبجي، بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الأيام الماضية.

ونشر شوقي صورتين مع الفنان ياسر الطوبجي من داخل المستشفى، وعلّق قائلًا: "صديقي وأخي العزيز ياسر الطوبجي أجرى جراحة ناجحة وهو بخير والحمد لله، حمد الله على سلامتك والحمد لله على كل حال".

وكان ياسر الطوبجي خضع لعملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة، عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

