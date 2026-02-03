يواصل الفنان حمادة هلال الترويج لمسلسل "المداح: أسطورة النهاية" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

أعاد حمادة هلال نشر الإعلان الرسمي للمسلسل عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "مدد يارب".

تدور أحداث مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" حول مواصلة صابر المداح حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

