"مدد يارب".. أول تعليق من حمادة هلال بعد طرح برومو "المداح: أسطورة النهاية"

كتب : مروان الطيب

09:14 م 03/02/2026



يواصل الفنان حمادة هلال الترويج لمسلسل "المداح: أسطورة النهاية" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

أعاد حمادة هلال نشر الإعلان الرسمي للمسلسل عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "مدد يارب".

تدور أحداث مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" حول مواصلة صابر المداح حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضا:

بعد تعرضها لـ حادث سير.. وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة

بطلة "همام في أمستردام".. موناليزا تكشف سبب ابتعادها عن الفن

الفنان حمادة هلال برومو المداح أسطورة النهاية مسلسل المداح أسطورة النهاية موسم دراما رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 رمضان 2026

