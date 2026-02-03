قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الكشف عن تفاصيل التعداد العام للسكان والإسكان والمقرر إجراؤه عام 2027، يحمل دلالات استراتيجية؛ كونه يمثل المرجعية الأساسية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة.

وأضاف الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مخرجات هذا التعداد ستكون بمثابة البوصلة التي توجه السياسات التنموية والبرامج القومية، مؤكداً أن هذه البيانات تمنح صانع القرار رؤية واضحة للأوضاع الراهنة، وتساعد في صياغة تقديرات واقعية لما تحتاجه المحافظات والقطاعات الوزارية المختلفة من خدمات ومشاريع مستقبلاً.

وأوضح المتحدث الرسمي أن تعداد 2027 يمثل "جسر عبور" تقني؛ حيث يمهد الطريق للاعتماد الكلي على السجلات الرقمية بحلول عام 2037، مشيراً إلى أن الدولة تتبنى حالياً أحدث المعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة لرقمنة البيانات السكانية بشكل كامل.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى وجود تنسيق رفيع المستوى بين كافة أجهزة الدولة المعنية، لتقديم الدعم الفني والمالي والأمني المطلوب، لضمان دقة التنفيذ وتحقيق طفرة في منظومة التحول الرقمي الوطني.