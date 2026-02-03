إعلان

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "فن الحرب" استعدادا لعرضه في رمضان 2026

كتب : مروان الطيب

09:25 م 03/02/2026

أبطال مسلسل فن الحرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت "واتش ات" عن بوستر دعائي لأبطال مسلسل "فن الحرب" عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تصدر البوستر عدد من أبطال المسلسل على رأسهم الفنان يوسف الشريف، الفنان محمد جمعة، الفنانة دنيا سامي، الفنانة شيري عادل، الفنان إسلام إبراهيم، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمد عبد التواب.

ويعد مسلسل "فن الحرب" هو عودة الفنان يوسف الشريف للدراما التلفزيونية بعد غياب، وكانت آخر مشاركاته بمسلسل "كوفيد 25" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

تدور أحداث مسلسل "فن الحرب" حول زياد الذي يختار طريق التمثيل بدلًا من الانضمام إلى أعمال والده، لكن خيانة مفاجئة تؤدي إلى انهيار إمبراطورية العائلة ودخول والده السجن. وبعد وفاة والده، يعود زياد مصممًا على استرداد الأموال المسروقة واستعادة اسم العائلة، مستعينًا بموهبته في التمثيل وحيله الذكية للانتقام ممن دمّروا حياتهم. ومع اقترابه من هدفه، يجد نفسه عالقًا في لعبة مزدوجة خطيرة، خاصة حين تقع دينا، ابنة عدوه، في حبه وتساعده سرًا.

بوستر مسلسل فن الحرب

اقرأ أيضا:

بعد تعرضها لـ حادث سير.. وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة

بطلة "همام في أمستردام".. موناليزا تكشف سبب ابتعادها عن الفن

مسلسل فن الحرب منصة واتش آت رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 دراما رمضان 2026 بوستر مسلسل فن الحرب فن الحرب بطولة يوسف الشريف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مخطوطة مصرية مفقودة تثير الجدل حول وجود عمالقة حقيقيين
علاقات

مخطوطة مصرية مفقودة تثير الجدل حول وجود عمالقة حقيقيين
"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
حوادث وقضايا

"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
زووم

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
حبس مدير نادي صحي بمدينة نصر بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب
حوادث وقضايا

حبس مدير نادي صحي بمدينة نصر بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب
"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان
مسرح و تليفزيون

"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد