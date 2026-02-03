طرح البوستر الرسمي لمسلسل "فن الحرب" استعدادا لعرضه في رمضان 2026

كشفت "واتش ات" عن بوستر دعائي لأبطال مسلسل "فن الحرب" عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تصدر البوستر عدد من أبطال المسلسل على رأسهم الفنان يوسف الشريف، الفنان محمد جمعة، الفنانة دنيا سامي، الفنانة شيري عادل، الفنان إسلام إبراهيم، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمد عبد التواب.

ويعد مسلسل "فن الحرب" هو عودة الفنان يوسف الشريف للدراما التلفزيونية بعد غياب، وكانت آخر مشاركاته بمسلسل "كوفيد 25" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

تدور أحداث مسلسل "فن الحرب" حول زياد الذي يختار طريق التمثيل بدلًا من الانضمام إلى أعمال والده، لكن خيانة مفاجئة تؤدي إلى انهيار إمبراطورية العائلة ودخول والده السجن. وبعد وفاة والده، يعود زياد مصممًا على استرداد الأموال المسروقة واستعادة اسم العائلة، مستعينًا بموهبته في التمثيل وحيله الذكية للانتقام ممن دمّروا حياتهم. ومع اقترابه من هدفه، يجد نفسه عالقًا في لعبة مزدوجة خطيرة، خاصة حين تقع دينا، ابنة عدوه، في حبه وتساعده سرًا.

