رمضان 2026.. 10 صور من برومو مسلسل "المداح : اسطورة النهاية"

"همثل إمتى لما أموت؟"..ماذا قالت البلوجر أم جاسر عن محاولة خوضها مجال التمثيل

بعد اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية.. 20 صورة لـ محمود حجازي مع نجوم الفن

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "إم بي سي مصر"، البرومو الدعائي الأول لمسلسل "المداح : أسطورة النهاية"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

كما شارك حمادة هلال متابعيها على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الحـرب بدأت في النفوس مدد يارب".

ظهر في مقدمة البرومو النجم حمادة هلال، والفنان فتحي عبدالوهاب، وحمزة العيلي، هبة مجدي، تامر شلتوت، وباقي أبطال العمل الدرامي المقرر عرضه في رمضان.

اقرأ أيضا..

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"

تركي آل الشيخ يروج لحفل حماقي في "موسم الرياض"