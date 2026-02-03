إعلان

رمضان 2026.. 10 صور من برومو مسلسل "المداح : اسطورة النهاية"

كتب : معتز عباس

09:20 م 03/02/2026
    احداث مسلسل المداح اسطورة النهاية (1)
    احداث مسلسل المداح اسطورة النهاية (2)
    احداث مسلسل المداح بطولة حمادة هلال (1)
    تامر شلتوت مسلسل المداح اسطورة النهاية (2)
    احداث مسلسل المداح بطولة حمادة هلال (2)
    حمادة هلا في مسلسل المداح اسطورة النهاية (2)
    حمادة هلا في مسلسل المداح اسطورة النهاية (1)
    فتحي عبدالوهاب في مسلسل المداح اسطورة النهاية (1)
    حمادة هلال من مسلسل المداح اسطورة النهاية (2)

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "إم بي سي مصر"، البرومو الدعائي الأول لمسلسل "المداح : أسطورة النهاية"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

كما شارك حمادة هلال متابعيها على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الحـرب بدأت في النفوس مدد يارب".

ظهر في مقدمة البرومو النجم حمادة هلال، والفنان فتحي عبدالوهاب، وحمزة العيلي، هبة مجدي، تامر شلتوت، وباقي أبطال العمل الدرامي المقرر عرضه في رمضان.

حمادة هلال على إنستجرام الفنان حمادة هلال مسلسل المداح أسطورة النهاية برومو مسلسل المداح رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 دراما رمضان 2026

