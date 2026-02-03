علاء عز: نستهدف 15 مليار دولار استثمارات تركية في مصر بنهاية 2026

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوروبية، إن منتدى التعاون التركي المصري شهد تمثيلاً رفيع المستوى بمشاركة نحو 200 من قادة غرف التجارة والصناعة والبورصات التركية، مؤكداً أن التحركات الحالية تستهدف جذب استثمارات كبرى لتعزيز قاعدة "التصنيع من أجل التصدير" على أرض مصر.

وأضاف عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات التركية إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.

وأشار إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة هذا الحدث كان خطة استراتيجية للترويج لها كوجهة سياحية واستثمارية عالمية أمام الوفود الأجنبية.

وأوضح أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً نوعياً من خلال إنشاء منطقة صناعية تركية متكاملة في مصر، مع ربط الغرف التجارية في محافظات مصر الـ 27 بنظيراتها في تركيا لضمان استدامة التعاون.

وكشف أن هناك فرصاً تمويلية وشراكات متاحة تتخطى قيمتها 22 مليار دولار، مما يفتح آفاقاً واسعة للنمو المشترك.

وذكر أن فروق تكلفة الإنتاج والعمالة، حيث يصل الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 800 دولار مقابل نحو 180 دولاراً في مصر، دفعت العديد من المصانع التركية لنقل خطوط إنتاجها إلى السوق المصري.

وأكد أن هذه الخطوة ساهمت في تدفق استثمارات جديدة بقطاعات حيوية مثل الملابس الجاهزة والإلكترونيات، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي نجحت مصر في تشييدها خلال السنوات الأخيرة.