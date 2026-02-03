إعلان

قبل أزمة تصريحات هاني مهنا.. كيف وصفت فاتن حمامة العلاقة بينها وبين شادية؟

كتب : مصطفى حمزة

04:51 م 03/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فاتن وشادية
  • عرض 5 صورة
    من حوار فاتن حمامة
  • عرض 5 صورة
    فاتن حمامة و شادية
  • عرض 5 صورة
    فاتن وشادية و النابلسي

يواجه الموسيقار هاني مهنا، شبح الشطب من نقابة المهن الموسيقية، بعد إحالته إلى مجلس تأديب، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، عن العلاقة بين فاتن حمامة وشادية.

وتحدث هاني مهنا بشكل غير لائق، عن العلاقة بين فاتن حمامة وشادية، خلال ظهوره في أحد البرامج، قبل إصدار المجلس الأعلى للإعلام، قرار بمنع ظهوره.

وتداول رواد مواقع التواصل، صورة حوار صحفي، مع الفنانة فاتن حمامة، نشر في مجلة آخر ساعة، في عام 1986.

وردت فاتن حمامة، في الحوار، على سؤال عن أقرب الصديقات في الوسط الفني، وقالت: "شادية، وقد مثلنا أفلام كثيرة معا منذ بدايتنا، وأشهر تلك الأفلام (موعد مع الحياة) ومرة مثلنا فيلم في استديو جلال، من إنتاج ماري كويني، وكانت الصداقة بيننا وطيدة، فكنا ننزل من البلاتوه، لكي نلعب في حديقة الاستديو، ونتبادل أخبارنا، وأسرارنا".

وتابعت: "وآخر فيلم مثلناه سويا كان المعجزة، شادية فنانة رائعة تحب فنها، قد غنت وتفوقت، ومثلت وتفوقت، لأنها من جيل احترم الفن وأعطاه، فرد له الفن عطاء بعطاء".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أعلنت تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها بحضور رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج عمر عبد العزيز، و نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والمخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، لمواجهة الموسيقار هاني مهنا، بما هو منسوب له، وتقرير مصير عضويته بعد إحالته إلى مجلس التأديب.

هاني مهنا نقابة المهن الموسيقية شادية فاتن حمامة

