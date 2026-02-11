"توك توك وجراج".. هند صبري تنشر صورا من كواليس تصوير مسلسل "مناعة"

رمضان 2026| "إرهاب" و"مافيا" و"غسيل أموال".. الجريمة تسيطر على الموسم الدرامي

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها على السوشيال ميديا صورًا من كواليس تصوير مسلسلها "مناعة"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت هند مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "من استعدادات وتحضيرات رمضان".

والتقطت هند صبري صورة داخل توك توك وأخرى داخل جراج سيارات ذلك ضمن كواليس تصوير "مناعة".

وتشارك هند صبري بمسلسل "مناعة" في رمضان 2026، بطولة ميمي جمال، خالد سليم، كريم قاسم، أحمد خالد صالح، هدى الإتربي، محمد أنور، قصة عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "البحث عن علا 2" عام 2024، بطولة كل من سوسن بدر، طارق الإبياري، ندى موسى، ظافر العابدين، تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري.