حكم غيابي يُعرقل خروج المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس.. دفاعه يكشف التفاصيل

كتب : أحمد عادل

09:52 م 11/02/2026 تعديل في 10:11 م

الشاب المتهم ومحامي الدفاع عنه

تقدم خالد رزق، دفاع الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام، بمعارضة على حكم غيابي صادر بحق موكله في قضية تبديد، عرقل إنهاء إجراءات خروجه عقب قرار إخلاء سبيله.

وقال رزق، في نصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن موكله بصدد الإنتهاء من الإجراءات القانونية لخروجه، بعد تقديم المعارضة على الحكم للجهات المختصة.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة، قررت إخلاء سبيل الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أحد أتوبيس نقل عام أثناء عودتها من عملها، بكفالة 1000 جنيه على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة المقطم.

كما رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت فيه فتاة واقعة تحرش بها شخص أثناء استقلالها الأتوبيس، ما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس قضية تبديد النيابة العامة التحرش داخل الأتوبيس

