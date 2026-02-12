الري: بدء تطهير رشاح "أبو عوض" بالهرم غداً

أعلن المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري عن تحرك رسمي وشيك لإنهاء أزمة رشاح "أبو عوض" الواقع بمنطقة كفر الجبل في الهرم.

وقال، المتحدث باسم الوزارة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، إن توجيهات وزارية صدرت بدفع المعدات الثقيلة إلى موقع الرشاح اعتباراً من صباح الغد، للبدء في عمليات إزالة التراكمات وتطهير المجرى بالكامل لضمان سلامة البيئة المحيطة.

وذكر أن الحفاظ على كفاءة المجاري المائية في كافة ربوع مصر يمثل أولوية قصوى للدولة، وأضاف أن هناك بروتوكولاً للتنسيق المستمر يربط بين وزارتي الري والتنمية المحلية، يهدف إلى الرصد الفوري لأي مخلفات يتم إلقاؤها والتعامل معها بسرعة لضمان عدم تأثر جودة المياه أو كفاءة الصرف.

و ناشد "غانم" المواطنين بضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية وتجنب إلقاء القمامة أو الملوثات في المجاري المائية. وأكد أن وعي المواطن هو الركيزة الأساسية لنجاح جهود الدولة في التطهير، لافتاً إلى أن حماية هذه الشرايين المائية من التلوث هو حماية للصحة العامة والمظهر الحضاري للمدن والقرى.