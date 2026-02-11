"قيمة إنتاجية لم نشهدها من قبل".. هنا الزاهد تروج لفيلم "The Seven Dogs"

فرضت "الجريمة" بمختلف أشكالها سيطرتها على الخريطة الدرامية في موسم رمضان 2026، حيث تنوعت الأحداث ما بين صراعات المافيا الدولية، والإرهاب، وصولاً إلى غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية.

ومع بداية العد التنازلي لعرض المسلسلات، يرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز الجرائم التي تُقدم من خلالها أعمال هذا الموسم الساخن.

"إرهاب"

يجسد الفنان أمير كرارة في مسلسله الجديد "رأس الأفعى" شخصية ضابط أمن وطني يخوض مواجهة استخباراتية معقدة أمام أحد رموز التنظيمات الإرهابية، الذي يؤدي دوره الفنان شريف منير.

مافيا

في مسلسل "الكينج"، يتورط بطل العمل الفنان محمد إمام في صراع قوي مع المافيا الدولية.

المسلسل من بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، وسامي مغاوري، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

تجسس

يظهر الفنان عصام عمر في شخصية "فني تركيب كاميرات مراقبة" بمسلسل "عين سحرية"، حيث تضعه مهنته في قلب أحداث غامضة تتعلق بالتجسس واختراق الخصوصية.

مخدرات

يقدم عالم تجارة السموم من خلال عملين؛ الأول هو "مناعة" بطولة النجمة هند صبري، وتدور أحداثه في حي "الباطنية" الذي نال شهرة واسعة في الثمانينيات بسبب انتشار تجارة المخدرات به.

أما العمل الثاني فهو مسلسل "هي كيميا"، و يجسد فيه الفنان مصطفى غريب دور "كيميائي" يضطر لاستغلال علمه في تصنيع مخدر جديد بناءً على طلب شقيقه تاجر المخدرات، الذي يجسد دوره الفنان دياب.

قتل

في مسلسل "إفراج"، يؤدي عمرو سعد دور الأب "عباس الريس" الذي حُكم عليه بالسجن بعد اتهامه بقتل زوجته وأولاده، ويتم الإفراج عنه بعد قضائه فترة العقوبة ليبدأ رحلة البحث عن الحقيقة. المسلسل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج أحمد خالد موسى.

غسيل أموال

تقتحم الفنانة روجينا السباق، بمسلسل "حد أقصى"، الذي يتناول كواليس عالم "غسيل الأموال". يشارك في البطولة محمد القس وفدوى عابد، ومن إخراج مايا أشرف زكي.

حصار غزة

تؤدي منة شلبي، دور طبيبة تنضم إلى قافلة إنسانية خلال فترة حصار غزة في مسلسل "صحاب الأرض".

ويشاركها البطولة إياد نصار، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، وعصام السقا، والمسلسل من تطوير السيناريو والحوار للكاتب محمد هشام عبية، وإخراج بيتر ميمي.

جرائم إلكترونية

تدخل الفنانة حنان مطاوع مغامرة الجرائم الإلكترونية، حيث تؤدي دور "هاكر" في مسلسل "المصيدة"، المقرر عرضه عبر قنوات النهار وروتانا دراما، بمشاركة خالد سليم وسلوى خطاب، ومن تأليف يحيى حمزة وإخراج مصطفى أبو سيف.