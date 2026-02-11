وفاء السيد تؤدي مناسك العمرة وتدعو لمتابعيها (صور)

"قيمة إنتاجية لم نشهدها من قبل".. هنا الزاهد تروج لفيلم "The Seven Dogs"

شاركت الفنانة وفاء السيد متابعيها صورًا لها بالحجاب أثناء تأديتها مناسك العمرة.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت: "بدعي لكل اللي أمنوا بالدعاء، ولكل من هناني بالعمرة، ولأهلي وإخوتي وأصدقائي وزملائي بالستر والصحة والشفاء والرزق".

وتابعت: "اللي نفسه يتزوج، يتزوج، واللي نفسه يخلف، يخلف، واللي نفسه يشتغل، يشتغل، واللي نفسه يزور حبيبنا المصطفى، يزوره، واللي نفسه بالعمرة أو الحج، ربي يحققه له، ويرحم مرضانا ومرضاكم ومرضى أحبابنا، ويرحم موتانا وموتاكم وموتى كل أحبابنا، آمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين".

يُذكر أن آخر أعمال وفاء السيد الفنية كان فيلم "اللعب مع العيال" عام 2024، بطولة الفنان محمد عادل إمام.

