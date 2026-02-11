إعلان

يوسف الشريف: شخصيتي في "فن الحرب" مجنونة جدا ومتهورة

كتب : هاني صابر

10:32 م 11/02/2026

يوسف الشريف

كشف الفنان يوسف الشريف، تفاصيل شخصية "زياد" التي يقدمها بمسلسله الجديد "فن الحرب" الذي يخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

وقال الشريف، في تصريحات لـ"ET بالعربي": "العمل ده بالذات غريب عني، وقلقان جدا من الكوميديا، وفيه أبطال أشطر مني بكتير في الكوميدي".

وتابع: "طالما المسلسل فيه يوسف الشريف يبقى هتلاقي ساسبنس وتشويق وجريمة، وتلت أربع الحاجات اللي عملتها فكرتي".

وأضاف: "شخصية زياد اللي بقدمها في المسلسل، مجنونة جدا، ومتهورة وجريء جدا جدا، وده بيخليه يقبل على أفكار زي التنكر في الشخصيات، وواثق أن خطته هتنجح، وزياد مختلف عني تماما في الحقيقة".

مسلسل"فن الحرب" من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة، ويشارك في بطولته يوسف الشريف وريم مصطفى وشيري عادل.

مسلسل فن الحرب رمضان 2026

أخبار

المزيد

