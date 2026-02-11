مؤلف مسلسل "الكينج" ينجو من حادث سير

أعلن محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل"الكينج" للنجم محمد عادل إمام، عن نجاته من حادث سير بسيارته.

وكتب العزب، عبر حسابه على فيسبوك: "كنت هعمل حادثة قاتلة من شوية بسبب البص في الموبايل أثناء السواقة، لولا إن ربنا عز وجل نجاني في آخر لحظة وعلى آخر سنتي حرفيا".

وتابع: "أنا بكتب عشان ربما حد واحد يستفيد من النصيحة السهلة ويبطل يعمل كدة لو افتكر البوست ده وهو سايق".

وأضاف: "كنت دايما بعمل كده ومتخيل إني مسيطر، بس فعلا ملهاش كبير، وملهاش لازمة.. الحمد لله والشكر لله".

مسلسل "الكينج" تدور أحداثه في إطار من الدراما الشعبية، وتواجه شخصية البطل الكثير من العقبات، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

ويشارك في بطولته محمد عادل إمام، ميرنا جميل، حنان مطاوع، سامي مغاوري، حجاج عبدالعظيم، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.