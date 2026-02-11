إعلان

مؤلف مسلسل "الكينج" ينجو من حادث سير

كتب : هاني صابر

08:29 م 11/02/2026

محمد صلاح العزب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل"الكينج" للنجم محمد عادل إمام، عن نجاته من حادث سير بسيارته.

وكتب العزب، عبر حسابه على فيسبوك: "كنت هعمل حادثة قاتلة من شوية بسبب البص في الموبايل أثناء السواقة، لولا إن ربنا عز وجل نجاني في آخر لحظة وعلى آخر سنتي حرفيا".

وتابع: "أنا بكتب عشان ربما حد واحد يستفيد من النصيحة السهلة ويبطل يعمل كدة لو افتكر البوست ده وهو سايق".

وأضاف: "كنت دايما بعمل كده ومتخيل إني مسيطر، بس فعلا ملهاش كبير، وملهاش لازمة.. الحمد لله والشكر لله".

مسلسل "الكينج" تدور أحداثه في إطار من الدراما الشعبية، وتواجه شخصية البطل الكثير من العقبات، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

ويشارك في بطولته محمد عادل إمام، ميرنا جميل، حنان مطاوع، سامي مغاوري، حجاج عبدالعظيم، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

مسلسل الكينج محمد عادل إمام محمد صلاح العزب حادث سير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يوم في جزيرة إبستين".. حفل ملهي ليلي بجاردن سيتي منعته الداخلية. ماذا حدث؟
حوادث وقضايا

"يوم في جزيرة إبستين".. حفل ملهي ليلي بجاردن سيتي منعته الداخلية. ماذا حدث؟
بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
حوادث وقضايا

بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
تشابه الصوت أثار شكوك المتابعين.. إسلام فوزي يرد على فيديو صفحة "إيجيبت
زووم

تشابه الصوت أثار شكوك المتابعين.. إسلام فوزي يرد على فيديو صفحة "إيجيبت
السيسي يصدر قرارًا بترقية قائديّ القوات البحرية والجوية لرتبة الفريق
أخبار مصر

السيسي يصدر قرارًا بترقية قائديّ القوات البحرية والجوية لرتبة الفريق
لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
علاقات

لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان