إيمي سمير غانم ضيفة برنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا.. صور

أعلنت قناة "ام بي سي مصر" عن ضيفة أبلة فاهيتا في برنامج "ليلة فونطاستيك"، لحلقة السبت المقبل.

ونشرت "ام بي سي مصر" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صور من كواليس حلقة السبت، التي تشهد حلول إيمي سمير غانم ضيفة مع أبلة فاهيتا".

وكتبت: "فاهيتا مستنياها الساعة 9 مساءً في برنامج ليلة فونطاستيك يعرض كل سبت الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على MBC MASR".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم كانت في مسلسل "عقبال عندكوا" رمضان 2025، بطوله الفنان حسن الرداد، والذي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.