"أوعى تبطل مقالب يا رامز".. كيف علق الجمهور على بوستر "رامز ليفل الوحش"؟

تفاعل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرح البوستر الرسمي لبرنامج رامز جلال الجديد "رامز ليفل الوحش".

ونشر رامز جلال البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد على حسابه بموقع "فيس بوك"، ظهر فيها يرتدي بدلة جلد باللون الأحمر اللامع، ويحمل فانوس، ويضع قرد على كتفه، وبجواره عروسة دب على هيئة "زومبي".

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "جامد يا رامز"، "حلو يا رامز"، "هتولعها يا كينج"، "سيطرة في رمضان"، "أوعى تبطل مقالب"، "مينفعش رمضان من غيرك"، "أحلى رامز مرعب".

وأعلن رامز جلال عن البوستر الرسمي لبرنامجه "رامز ليفل الوحش"، وكتب: بعون الله البوستر الرسمي رامز ليفل الوحش في رمضان 2026 على MBC مصر والله المستعان، أجمد ومتبقاش خفيف .. الموضوع مخيف".

وظهر رامز جلال في البوستر بإطلالة غير تقليدية يرتدي بدلة جلد باللون الأحمر اللامع، ويحمل فانوس، ويضع قرد على كتفه، وبجواره عروسة دب "زومبي".

يذكر أن رامز جلال شارك في حفل مهرجان Joy Awards 2026، والتقط صورًا تذكارية مع المصورين وجمهور الحفل الذين حضروا على الريد كاربت.

شهد الحفل تواجد عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: شاروخان، لبلبة، نادية الجندي، مي عمر، محمد سامي، محمد إمام، ماجد الكدواني، منة شلبي، هند صبري، هنا الزاهد، عمرو يوسف، حسن الرداد، كندة علوش، دنيا سمير غانم، رامي رضوان، نسرين طافش، أصالة، أحمد سعد، عاصي الحلاني، مروان خوري.