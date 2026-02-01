إعلان

عمرو سعد يعلن اعتزاله الدراما التليفزيونية بعد عرض مسلسله القادم

كتب : سهيلة أسامة

05:00 م 01/02/2026

عمرو سعد افراج

أعلن الفنان عمرو سعد، منذ قليل، اعتزاله الدراما التليفزيونية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتب سعد: "من مسلسل إفراج جهد ضخم يوميًا، علشان أترك مجال التلفزيون من السنة القادمة، وأنا حاسس إني قدمت عمل يليق بمصر، أتمنى أسعدكم وتكونوا فخورين بمسلسل يمثل الدراما المصرية في كل البلاد العربية، ويليق بتاريخنا الكبير اللي قدم نجوم كبار للشعوب العربية، مش أكاذيب كبيرة".

وتابع: "كل يوم 16 ساعة تصوير ومجهود رهيب، مسلسل إفراج سفير الدراما المصرية الوحيد على شاشات MBC العراق وMBC الخليج، وإن شاء الله على MBC مصر، أتمنى نجاح، ومتعة، والتأثير".

مسلسل إفراج بطولة حاتم صلاح، تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث المسلسل حول عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

