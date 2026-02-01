خالد جلال يحتفل بزفاف المخرجة دينا حمزة في أجواء عائلية

تركي آل الشيخ مع نجوم الملاكمة في حفل "Ring Magazine Awards" السنوي

احتفل المخرج الكبير خالد جلال بزفاف المخرجة دينا حمزة، الذي أقيم أمس السبت في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

نشر خالد جلال صور من كواليس حفل الزفاف عبر صفحته على "فيسبوك"، حيث ظهر خلالها وسط أجواء احتفالية بدخول المخرجة دينا حمزة عش الزوجية.

وحرص المخرج الكبير خالد جلال على التقاط عدد من الصور مع العروسين وكتب: "من زفاف دينا محمد حمزة ومنتصر حجازي اليوم ألف مبروك".

كما التقط صور مع عائلة العروسين، وشهد حفل الزفاف حضور الفنان الكبير محمود حميدة.

كانت آخر مشاركات المخرج الكبير خالد جلال الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض" عام 2025.

