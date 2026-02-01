إعلان

خالد جلال يحتفل بزفاف المخرجة دينا حمزة في أجواء عائلية

كتب : مروان الطيب

01:00 ص 01/02/2026
    كواليس حفل زفاف دينا حمزة ومنتصر حجازي في أجواء عائلية
    كواليس حفل زفاف دينا حمزة ومنتصر حجازي
    خالد جلال من حفل زفاف دينا حمزة ومنتصر حجازي
    خالد جلال مع الفنان محمود حميدة
    خالد جلال من كواليس حفل الزفاف
    خالد جلال في حفل زفاف دينا حمزة ومنتصر حجازي
    حفل زفاف دينا حمزة ومنتصر حجازي
    المخرج خالد جلال

احتفل المخرج الكبير خالد جلال بزفاف المخرجة دينا حمزة، الذي أقيم أمس السبت في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

نشر خالد جلال صور من كواليس حفل الزفاف عبر صفحته على "فيسبوك"، حيث ظهر خلالها وسط أجواء احتفالية بدخول المخرجة دينا حمزة عش الزوجية.

وحرص المخرج الكبير خالد جلال على التقاط عدد من الصور مع العروسين وكتب: "من زفاف دينا محمد حمزة ومنتصر حجازي اليوم ألف مبروك".

كما التقط صور مع عائلة العروسين، وشهد حفل الزفاف حضور الفنان الكبير محمود حميدة.

اخر مشاركات المخرج خالد جلال

كانت آخر مشاركات المخرج الكبير خالد جلال الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض" عام 2025.

